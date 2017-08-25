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Дело Текебаева и Чотонова Бишкекский горсуд рассмотрит в сентябре

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444706-ru.html

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ОС Минздрава: Просим президента рассмотреть соответствие занимаемой должности Талантбека Батыралиева

25 августа 2017, 17:21       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Бишкекский городской суд 5 сентября рассмотрит дело лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшенкула Чотонова, сообщили адвокаты осужденных.
16 августа суд признал главного "атамекеновца" и его соратника коррупционерами, Текебаева лишили свободы на восемь лет. Его обвиняли в том, что он взял у российского бизнесмена Леонида Маевского один миллион долларов за допуск к управлению ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom).
Генеральная прокуратура, недовольная приговором районного суда, подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. Городской суд назначил рассмотрение дела на 5 сентября.
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