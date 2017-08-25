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Минобразования закупит компьютеры на 30 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/minobr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444705-ru.html

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25 августа 2017, 16:47       Комментарии

Министерство образования и науки КР объявило конкурс на закупку 1 тыс. 304 компьютеров для школ республики.
По данным ведомства, техника будет распределена между 200 школами.
"Согласно техническому заданию, все комплектующие детали персонального компьютера должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Компьютер должен иметь гарантийную пломбу. На системном блоке и на задней части монитора должна быть маркировка с названием компании-поставщика. На компьютеры из республиканского бюджета выделяется 30 млн сомов", – говорится в сообщении.

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