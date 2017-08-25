Ради командировки в Кыргызстан бизнесмен из Курска погасил долг в более 1 млн рублей

25 августа 2017, 16:49 Комментарии

Чтобы поехать в служебную командировку в Кыргызстан, курянин погасил задолженность по налоговым платежам, пишут российские СМИ.

Как рассказали в службе судебных приставов, у индивидуального предпринимателя имелся долг, превышающий миллион рублей.

"Из-за неуплаты налогов выезд из страны бизнесмену запретили. Правда, узнал он об этом, когда по делам собрался в Кыргызстан. Чтобы не рушить свои планы, мужчина незамедлительно погасил задолженность по налоговым платежам в полном объеме, а также исполнительский сбор в 77 тысяч рублей", – говорится в сообщении.