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Ради командировки в Кыргызстан бизнесмен из Курска погасил долг в более 1 млн рублей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/radi-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444704-ru.html

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25 августа 2017, 16:49       Комментарии

Чтобы поехать в служебную командировку в Кыргызстан, курянин погасил задолженность по налоговым платежам, пишут российские СМИ.
Как рассказали в службе судебных приставов, у индивидуального предпринимателя имелся долг, превышающий миллион рублей.
"Из-за неуплаты налогов выезд из страны бизнесмену запретили. Правда, узнал он об этом, когда по делам собрался в Кыргызстан. Чтобы не рушить свои планы, мужчина незамедлительно погасил задолженность по налоговым платежам в полном объеме, а также исполнительский сбор в 77 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

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