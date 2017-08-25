Депутаты ЖК спорят, кто будет задавать вопросы кандидату в премьеры

25 августа 2017, 17:14 Комментарии

Ряд депутатов Жогорку Кенеша предложили задать вопрос новому правительству представителям оппозиции.

Ранее коалиция большинства Жогорку Кенеша провели заседание, на котором рассматривалась кандидатура на должность премьер-министра Сапара Исакова. Члены коалиции утвердили его кандидатуру и новый состав правительства.

После заседания коалиции состоялось заседание профильного комитета, в котором депутаты так же смогли задать интересующие вопросы кандидатам. Позже началось пленарное заседание парламента, где желающих задать вопросы кандидатам превысило 70 человек.

Депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Кенжебек Бокоев возмутился, что из оппозиционных депутатов только двое задали вопросы, а хотелось бы послушать всех.

"И вообще раз уж собрались до начала работы, то куда уже торопиться, дослушаем всех", – сказал Бокоев.

Исхак Масалиев предложил задать вопросы кандидатам от каждой фракции и после предоставить время для выступления каждому из лидеров.

В результате обсуждения, решено выделить слово трем депутатам от каждой фракции и предоставить им по 3 минуты для вопросов.