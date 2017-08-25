Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дело Текебаева и Чотонова Бишкекский горсуд рассмотрит в сентябреДело Текебаева и Чотонова Бишкекский горсуд рассмотрит в сентябреСапар Исаков заверил, что кабмин не будет вмешиваться в выборы президентаСапар Исаков заверил, что кабмин не будет вмешиваться в выборы президента

Депутаты ЖК спорят, кто будет задавать вопросы кандидату в премьеры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444703-ru.html

Похожие новости

Депутат интересуется у кандидата С.Исакова, кто подготовил видеокомпромат про него

Кандидат в премьеры Кыргызстана назвал ложью компромат WikiLeaks

Депутаты спорят, является ли парламент декоративным

Коррупцию не победить ловлей коррупционеров за руку, считает кандидат на пост премьера

СДПК опасается, что при закрытом голосовании кандидатура Исакова на пост премьера может не пройти, считает эксперт

25 августа 2017, 17:14       Комментарии

Ряд депутатов Жогорку Кенеша предложили задать вопрос новому правительству представителям оппозиции.
Ранее коалиция большинства Жогорку Кенеша провели заседание, на котором рассматривалась кандидатура на должность премьер-министра Сапара Исакова. Члены коалиции утвердили его кандидатуру и новый состав правительства.
После заседания коалиции состоялось заседание профильного комитета, в котором депутаты так же смогли задать интересующие вопросы кандидатам. Позже началось пленарное заседание парламента, где желающих задать вопросы кандидатам превысило 70 человек.
Депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Кенжебек Бокоев возмутился, что из оппозиционных депутатов только двое задали вопросы, а хотелось бы послушать всех.
"И вообще раз уж собрались до начала работы, то куда уже торопиться, дослушаем всех", – сказал Бокоев.
Исхак Масалиев предложил задать вопросы кандидатам от каждой фракции и после предоставить время для выступления каждому из лидеров.
В результате обсуждения, решено выделить слово трем депутатам от каждой фракции и предоставить им по 3 минуты для вопросов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум