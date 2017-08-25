Эксперт: Новое правительство будет использовать админресурс для поддержки фаворита на выборах президента

25 августа 2017, 16:52 Комментарии

В Кыргызстане проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша, на котором должны назвать имя нового премьер-министра и утвердить состав правительства. Заседание проводиться по инициативе президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В свою очередь оппозиционные политики выступают за сохранение технического правительства, опасаясь, что назначение нового кабмина позволит использовать административный ресурс на выборах президента.

Волнения оппозиционеров небезосновательны, считает независимый эксперт, политолог Шерадил Бактыгулов. По его мнению, безотносительно кто станет премьер-министром и войдет в новый состав правительства все они окажутся заложниками предстоящих президентских выборов.

"В любом случаи слова и действия премьера, министров, вице-министров прямо или косвенно будут оказывать влияние на проведение предвыборной кампании, ну и соответственно на сами выборы. Понятно, что будут заявления о том, что они будут сохранять объективность и так далее, но это все слова. 1 декабря 2017 года в Кыргызстане вступают в силу новые положения Конституции в части усиления полномочий премьер-министра. И кто бы, не стал новым премьером, вряд ли он захочет уходить с поста спустя 5 месяцев", – подчеркнул независимый эксперт.

Политолог уточнил, что те кардинальные реформы, о которых сегодня говорят нельзя воплотить за столь короткий срок. И х можно только анонсировать.

"Нам было заявлено, что эта команда реформаторов (Сапар Исаков и предложенный им новый состав правительства – прим.ред.), что нас ожидают кардинальные реформы. Так вот в пятимесячный период их реализовать невозможно. И это как раз таки дает основание для сомнений о том, что не будет использован админресурс. То есть человеческая натура такова, что хочется остаться подольше у власти. Путь даже самыми благими намерениями – провести реформы. И соответственно чтобы остаться у власти надо поддерживать фаворита", – добавил Шерадил Бактыгулов.

При этом, по словам Бактыгулова, в кыргызском законодательстве запрещено использование только двух видов административного ресурса – кабинет, автомобиль и служебные связи и своих подчиненных для проведения агитации и т.д.

"Но другие виды административного давления, которые имеют место быть не прописаны в законе. Известно, что давление оказывается через духовных лидеров разных конфессий, лидеров этнических групп, спортивных секций и других. Со всеми работают по-разному: кому-то обещают материальные блага, кого-то запугивают. Эта работа есть, и она уже ведется. И об этом тоже надо говорить", – проинформировал эксперт.

Методы борьбы с административным давлением есть, уверен политолог. Во-первых такие факты необходимо придавать огласке, во-вторых нужно объяснить избирателям, что существует тайна голосования и выяснить кто как проголосовал невозможно.

"Надо помнить, что любая попытка заставить человека голосовать против его воли наказуема. В Конституционном законе "О проведении выборов президента и депутатов Жогорку Кенеша" прописано, что госорганы и органы местного самоуправления должны создавать условия для свободного и открытого волеизъявления граждан. И если есть попытки помешать, оказать влияние на свободное волеизъявление, то за это предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 5 лет. Единственный способ эффективно противостоять админресурсу – голосовать, так как хочется избирателю, а не его начальникам. И тем, кто имеет на него давление. Граждане должны понимать, что никто не может узнать, как они проголосовали, чтобы им не говорили. Это всего лишь инструменты запугивания", – подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

Эксперт также отметил, что считает нецелесообразным проведение внеочередной сессии Жогорку Кенеша. По его словам, это можно было сделать 4-5 сентября (учитывая череду предстоящих государственных праздников на будущей неделе – прим.ред.), за это время страна спокойно бы прожила без нового правительства.