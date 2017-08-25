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В Минобразования назвали среднюю зарплату учителя

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-minobra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444701-ru.html

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Министр образования не смогла ответить, какая зарплата у молодых учителей

25 августа 2017, 17:03       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Средняя заработная плата учителя в Кыргызстане сейчас составляет 11049 сомов (рост 50,5%), а до повышения эта сумма составляла 7342 сома, сообщили в Министерстве образования и науки.
По данным ведомства, с 2015 года оплата труда школьных учителей возросла в среднем на 50,5%.
Как сообщается, сейчас учителя средней и начальной школы получают 13613 сомов, до повышения – 9075 сомов (рост 50%).
Учителя начальной школы, как сообщили в Минобразования, получают 13824 сома, до повышения эта сумма составляла 7680 сомов (рост 80%).
Заработная плата административного персонала составляет теперь 8068 сомов, ранее – 6724 сома (рост 20%).
Напомним, чуть ранее на внеочередном заседании Жогорку Кенеша лидер фракции "Кыргызстан" Канатбек Исаев поинтересовался о зарплате начинающего учителя школы.
Министр образования Гульмира Кудайбердиева не смогла ответить на этот вопрос и сказала, что ей нужно время для уточнения и добавила, что средняя зарплата учителя 13 тыс сомов.
"Вы - министр образования, и не знаете, какая зарплата у начинающего учителя", - возмутился Исаев.

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