В Минобразования назвали среднюю зарплату учителя

25 августа 2017, 17:03 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Средняя заработная плата учителя в Кыргызстане сейчас составляет 11049 сомов (рост 50,5%), а до повышения эта сумма составляла 7342 сома, сообщили в Министерстве образования и науки.

По данным ведомства, с 2015 года оплата труда школьных учителей возросла в среднем на 50,5%.

Как сообщается, сейчас учителя средней и начальной школы получают 13613 сомов, до повышения – 9075 сомов (рост 50%).

Учителя начальной школы, как сообщили в Минобразования, получают 13824 сома, до повышения эта сумма составляла 7680 сомов (рост 80%).

Заработная плата административного персонала составляет теперь 8068 сомов, ранее – 6724 сома (рост 20%).

Напомним, чуть ранее на внеочередном заседании Жогорку Кенеша лидер фракции "Кыргызстан" Канатбек Исаев поинтересовался о зарплате начинающего учителя школы.

Министр образования Гульмира Кудайбердиева не смогла ответить на этот вопрос и сказала, что ей нужно время для уточнения и добавила, что средняя зарплата учителя 13 тыс сомов.

"Вы - министр образования, и не знаете, какая зарплата у начинающего учителя", - возмутился Исаев.