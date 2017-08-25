В Таласской области мужчина убил жену. Уже вторую

25 августа 2017, 16:57 Комментарии

В Таласской области мужчина забил свою жену до смерти. Об этом сообщает МВД.

Происшествие произошло на пастбище Талды-Булак 22 августа примерно в 23.00. Мужчина пришел домой в сильном алкогольном опьянении и начал беспричинно избивать свою супругу. От полученных побоев 33-летняя женщина скончалась.

Подозреваемый задержан. Им оказался 38-летний уроженец Токтогульского района, ранее судимый, в настоящий момент работающий скотником.

Милиционеры сообщают, что при осмотре на женщине не было живого места. Также выяснилось, что подобные избиения были постоянными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 "Убийство" УК КР. Подозреваемого водворили в ИВС.

Во время проверки сотрудники органов внутренних дел узнали и о прошлом мужчины. Убитая женщина является второй его женой, первую он также убил во время избиения, за что получил срок по статье 104 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Позже был ещё один срок по статье 105 "Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью", который мужчина получил за нанесение побоев сожительнице.

В настоящий момент следствие продолжается.