Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутаты спорят, является ли парламент декоративнымДепутаты спорят, является ли парламент декоративным

В Таласской области мужчина убил жену. Уже вторую

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365367_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444700-ru.html

Похожие новости

Убил первую жену, избил до смерти вторую — в Таласе задержан мужчина

В Чуйской области двое убили 77-летнего старика, забрали 70 тыс. сомов, паспорт и пенсионное удостоверение

В Таласской области муж до смерти избил жену

Вымогают. В Иссык-Кульской области орудуют рэкетиры а-ля 90-е

Автором проекта "Таза коом" является прогрессивная команда из 5-6 человек – Сапар Исаков

25 августа 2017, 16:57       Комментарии

В Таласской области мужчина забил свою жену до смерти. Об этом сообщает МВД.
Происшествие произошло на пастбище Талды-Булак 22 августа примерно в 23.00. Мужчина пришел домой в сильном алкогольном опьянении и начал беспричинно избивать свою супругу. От полученных побоев 33-летняя женщина скончалась.
Подозреваемый задержан. Им оказался 38-летний уроженец Токтогульского района, ранее судимый, в настоящий момент работающий скотником.
Милиционеры сообщают, что при осмотре на женщине не было живого места. Также выяснилось, что подобные избиения были постоянными.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 "Убийство" УК КР. Подозреваемого водворили в ИВС.
Во время проверки сотрудники органов внутренних дел узнали и о прошлом мужчины. Убитая женщина является второй его женой, первую он также убил во время избиения, за что получил срок по статье 104 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Позже был ещё один срок по статье 105 "Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью", который мужчина получил за нанесение побоев сожительнице.
В настоящий момент следствие продолжается.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум