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Убил первую жену, избил до смерти вторую — в Таласе задержан мужчина

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444699-ru.html

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25 августа 2017, 16:49       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. В Таласском районе милиция задержала 39-летнего уроженца Токтогульского района Джалал-Абадской области, подозреваемого в избиении своей супруги, которая скончалась, сообщила пресс-служба МВД.
Трагедия произошла поздно вечером 22 августа на пастбище близ села Талды-Булак. Правоохранители сообщили, что задержанный, работающий скотником у местного жителя, избил жену, будучи пьяным. От полученных травм 32-летняя женщина скончалась.
"По имеющимся данным, мужчина избил супругу беспричинно. Осмотр показал, что на ее теле не было живого места. Избивал он и ранее", - отметили в пресс-службе.
Следственный отдел Таласского РОВД возбудил дело по статье 97 "Убийство" Уголовного кодекса КР. Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. Впоследствии выяснилось, что ранее он был судим за избиение своей первой жены (тоже в состоянии алкогольного опьянения).
"В ходе проверки выяснились некоторые подробности из жизни дебошира - оказалось, что он постоянно вымещал свою злость на супругах. По предварительным данным, ранее мужчина довел до смерти первую жену", - рассказали в МВД.
Задержанный уже отсидел срок по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", а через какое-то время был осужден по статье "Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью" за избиение своей сожительницы. Спустя несколько лет, освободившись, он женился снова. Со второй супругой подозреваемый прожил около четырех лет, у них есть общие дети.
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