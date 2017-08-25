Депутаты спорят, является ли парламент декоративным

25 августа 2017, 16:53 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. На внеочередной сессии Жогорку Кенеша вспыхнул спор между депутатами.

Парламентарии рассматривают кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра, программу и состав нового правительства. Задать вопросы кандидату записались 78 нардепов.

Тазабек Икрамов предложил сократить число задающих вопросы, и несколько коллег его поддержали, однако не всем эта инициатива пришлась по душе.

"Не надо самоустраняться. Не будьте декоративным парламентом, за каждым из вас стоят избиратели, которые хотят лучше узнать программу. Вы и так отказались от прямой трансляции по КТРК, а теперь решили задать меньше вопросов", - сказала депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко.

Мурадыл Мадаминов в ответ заявил: "Пусть она сама признается, что декоративная", и потребовал извинений. Алтынбек Жунус уулу с сарказмом отметил, что законодатели отдыхали два месяца и после 20 минут работы решили сократить время.

"Если потребуется, до шести будем работать или даже больше", - заявил он коллегам.

В результате был объявлен перерыв.

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