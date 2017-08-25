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Депутаты спорят, является ли парламент декоративным

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444698-ru.html

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