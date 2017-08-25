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В Чуйской области двое убили 77-летнего старика, забрали 70 тыс. сомов, паспорт и пенсионное удостоверение

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-chuj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444697-ru.html

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25 августа 2017, 16:43       Комментарии

В Чуйской области двое убили 77-летнего старика, забрали 70 тыс. сомов, паспорт и пенсионное удостоверение, сообщает пресс-служба ГУВД.
По данным милиции, 19 августа в дежурную часть ОВД Панфиловского района поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одном из домов села Чолок-Арык.
"Установлена личность убитого, им оказался 77-летний местный житель А.М. Возбуждено уголовное дело. В доме пропали 70 тыс. сомов, а также личные вещи, паспорт и пенсионное удостоверение. 22 августа по подозрению задержан ранее судимый 48-летний Б.И., житель Жайылского района. Он дал признательные показания. Следствием установлено, что мужчина совершил преступление с неким Акжолбеком, похищенное они спрятали", – говорится в сообщении.
При обыске дома задержанного нашли деньги и 50 граммов наркотиков.
"23 августа сотрудниками органов внутренних дел задержан второй подозреваемый — 33-летний гражданин А.А. В настоящее время задержанные лица водворены в изолятор временного содержания ОВД Панфиловского района. Ведется следствие", – пояснили в пресс-службе.

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