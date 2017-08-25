Минобразования закупит компьютеров на 30 млн сомов

25 августа 2017, 16:47 Комментарии

Министерство образования и науки КР объявило конкурс на закупку 1 тыс. 304 компьютеров для школ республики.

По данным ведомства, техника будет распределена между 200 школами.

"Согласно техническому заданию, все комплектующие детали персонального компьютера должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Компьютер должен иметь гарантийную пломбу. На системном блоке и на задней части монитора должна быть маркировка с названием компании-поставщика. На компьютеры из республиканского бюджета выделяется 30 млн сомов", – говорится в сообщении.