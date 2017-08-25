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Коррупцию не победить ловлей коррупционеров за руку, считает кандидат на пост премьераКоррупцию не победить ловлей коррупционеров за руку, считает кандидат на пост премьераОхота и отстрел снежного барса на черном рынке стоит около 65 тысяч евроОхота и отстрел снежного барса на черном рынке стоит около 65 тысяч евро

СДПК опасается, что при закрытом голосовании кандидатура Исакова на пост премьера может не пройти, считает эксперт

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sdpk-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444695-ru.html

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25 августа 2017, 16:36       Комментарии

В Кыргызстане проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша по итогам должно стать известно имя нового премьер-министра страны и новый состав правительства. Известно, что фракция СДПК, которая входит в состав парламентской коалиции большинства настаивает на открытом голосовании. Политолог Марс Сариев считает, что это может быть вызвано неуверенностью фракции СДПК, что их кандидата поддержат все депутаты, входящие в коалицию.
По его словам, есть риск, что часть депутатов от фракций "Кыргызстан", "Бир Бол" да и самой СДПК проголосуют против кандидатуры Сапара Исакова на пост премьера.
"Я думаю, желание фракции СДПК провести открытое голосование по утверждению на пост премьер-министра Сапара Исакова связано с подозрениями, что не все депутаты парламентской коалиции большинства поддержат его кандидатуру. Открытое голосование кардинально меняет ситуацию. При закрытом голосовании депутаты более свободны в своих личных предпочтениях, и они могут отличаться от партийных. А когда голосование открытое, то они должны придерживаться мнения правящего блока. И это уже совсем другая ситуация", – заключил эксперт.
Напомним, коалиция парламентского большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым. Решение принято сегодня на заседании.
Сейчас идет обсуждение программы кандидата в премьеры на сессии парламента.

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