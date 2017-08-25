СДПК опасается, что при закрытом голосовании кандидатура Исакова на пост премьера может не пройти, считает эксперт

25 августа 2017, 16:36 Комментарии

В Кыргызстане проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша по итогам должно стать известно имя нового премьер-министра страны и новый состав правительства. Известно, что фракция СДПК, которая входит в состав парламентской коалиции большинства настаивает на открытом голосовании. Политолог Марс Сариев считает, что это может быть вызвано неуверенностью фракции СДПК, что их кандидата поддержат все депутаты, входящие в коалицию.

По его словам, есть риск, что часть депутатов от фракций "Кыргызстан", "Бир Бол" да и самой СДПК проголосуют против кандидатуры Сапара Исакова на пост премьера.

"Я думаю, желание фракции СДПК провести открытое голосование по утверждению на пост премьер-министра Сапара Исакова связано с подозрениями, что не все депутаты парламентской коалиции большинства поддержат его кандидатуру. Открытое голосование кардинально меняет ситуацию. При закрытом голосовании депутаты более свободны в своих личных предпочтениях, и они могут отличаться от партийных. А когда голосование открытое, то они должны придерживаться мнения правящего блока. И это уже совсем другая ситуация", – заключил эксперт.

Напомним, коалиция парламентского большинства одобрила новый состав правительства во главе с Сапаром Исаковым. Решение принято сегодня на заседании.

Сейчас идет обсуждение программы кандидата в премьеры на сессии парламента.