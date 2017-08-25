Министр образования не смогла сказать зарплату начинающего учителя школы

25 августа 2017, 16:28 Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Министр образования Гульмира Кудайбердиева не смогла сказать зарплату начинающего учителя школы.

В ходе внеочередного заседания Жогорку Кенеша лидер фракции "Кыргызстан" Канатбек Исаев поинтересовался по этому поводу.

Г.Кудайбердиева не смогла ответить на этот вопрос и сказала, что ей нужно время для уточнения и добавила, что средняя зарплата учителя 13 тыс сомов.

"Вы министр образования, и не знаете, какая зарплата у начинающего учителя", - возмутился парламентарий.