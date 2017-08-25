Миллиардер из Непала хочет построить в Кыргызстане центр, где туристы смогут наблюдать за жизнью барсов

25 августа 2017, 16:16 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Миллиардер из Непала выразил интерес в строительстве туристического центра в Кыргызстане, где можно будет издалека наблюдать за жизнью снежных барсов. Об этом агентству "Кабар" рассказал заместитель министра культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов.

"На Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем я познакомился с миллиардером из Непала, который давно занимается инвестициями в экопроекты. Он составляет договоренность с государством по строительству на территориях заповедников центров отдыха, которые осуществляют туры по наблюдению за снежными барсами. Он заинтересован в продолжении такого проекта в Кыргызстане, и мы сейчас обсуждаем этот вопрос", - поделился он.

Он отметил, что Кыргызстан будет и дальше использовать такие площадки, как сегодняшний форум, для привлечения инвесторов, заинтересованных в экотуризме. Все договоры с заинтересованными сторонами будут реализовываться на основе государственно-частного партнерства.