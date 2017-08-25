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Миллиардер из Непала хочет построить в Кыргызстане центр, где туристы смогут наблюдать за жизнью барсов

Источник:
http://kabar.kg/news/milliarde...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444693-ru.html

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25 августа 2017, 16:16       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Миллиардер из Непала выразил интерес в строительстве туристического центра в Кыргызстане, где можно будет издалека наблюдать за жизнью снежных барсов. Об этом агентству "Кабар" рассказал заместитель министра культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов.
"На Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем я познакомился с миллиардером из Непала, который давно занимается инвестициями в экопроекты. Он составляет договоренность с государством по строительству на территориях заповедников центров отдыха, которые осуществляют туры по наблюдению за снежными барсами. Он заинтересован в продолжении такого проекта в Кыргызстане, и мы сейчас обсуждаем этот вопрос", - поделился он.
Он отметил, что Кыргызстан будет и дальше использовать такие площадки, как сегодняшний форум, для привлечения инвесторов, заинтересованных в экотуризме. Все договоры с заинтересованными сторонами будут реализовываться на основе государственно-частного партнерства.

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