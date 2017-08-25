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В колл-центр мэрии Бишкека за неделю поступило 280 жалоб и обращений

Источник:
http://kabar.kg/news/v-koll-tc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444692-ru.html

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За 7 месяцев 2017 года в Минсоцразвития поступило 800 заявлений и жалоб

25 августа 2017, 16:20       Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Кабар/. С 18 по 24 августа этого года в колл-центр столичного муниципалитета от жителей города поступило 280 жалоб и обращений, из них было зарегистрировано 130 обращений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Из зарегистрированных обращений и жалоб бишкекчан исполнено 70.
Мэрия города Бишкек сообщает, что горожане могут звонить на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.
Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557- 99-79-27;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 95-55-09;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 33-66-40;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 44-71-54.

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