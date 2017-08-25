В колл-центр мэрии Бишкека за неделю поступило 280 жалоб и обращений

25 августа 2017, 16:20 Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Кабар/. С 18 по 24 августа этого года в колл-центр столичного муниципалитета от жителей города поступило 280 жалоб и обращений, из них было зарегистрировано 130 обращений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Из зарегистрированных обращений и жалоб бишкекчан исполнено 70.

Мэрия города Бишкек сообщает, что горожане могут звонить на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557- 99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 33-66-40;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 44-71-54.