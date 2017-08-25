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В Ташкенте создается Центр по исследованию проблем водных ресурсов

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tashken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444691-ru.html

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25 августа 2017, 16:30       Комментарии

Ташкент, 25.08.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. На основе Меморандума о сотрудничестве между Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства и Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) будет создан Центр передовых знаний и научных исследований. Об этом сообщает сегодня информационное агентство Жахон МИД Узбекистана.
Данный центр впервые в Центральной Азии позволяет вовлекать в реализацию водных проектов представителей образования и науки. Основная цель - объединение усилий в активизации программ в сфере управления водно-земельными ресурсами и природопользования, достижение устойчивых результатов путем усиления потенциала студентов, исследователей, молодых ученых.
По замыслу организаторов, площадка для интегрирования современных идей, опытных и молодых талантов позволит объединить другие вузы, международные организации, ведомства, связанные тематикой водных ресурсов.
Открытие центра приурочат к проведению Центрально-азиат­ского международного экологического форума, посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды. Форум планируют провести в Ташкенте в июне 2018 года.

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