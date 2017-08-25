Кыргызстан и Казахстан 27 августа сыграют в финале ЧМ по кок-бору

25 августа 2017, 16:30 Комментарии

БИШКЕК, 25.08.17. /Кабар/. Сборные Кыргызстана и Казахстана 27 августа сыграют в финале чемпионата мира по кокпару (казахская версия кок-бору – прим.ред.) в Астане.

По итогам группового этапа сборная Кыргызстана добилась пять побед в пяти встречах, обыграв сборную Монголии со счетом 4:0, команду Узбекистана – 11:2, сборную Турции – 13:3, Таджикистана – 15:2, США – 11:6.

Сборная Казахстана стала победителем группы В и получила право сыграть в финале.

Напомним, матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору. Также на поле нет тай-казанов, вместо них установлены пластмассовые круги.

Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.

Первый чемпионат мира по кокпару проходит в Астане на ипподроме "Казанат". Матчи за третье место и финал состоятся 27 августа. Призовой фонд составляет 18 млн тенге (более 3,7 млн сомов).