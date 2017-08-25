Минобразования объявило конкурс на закупку 1,3 тыс компьютеров для школ

25 августа 2017, 16:36 Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Кабар/. Министерство образования и науки КР объявило конкурс на закупку 1 304 компьютеров для школ республики, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, техника будет распределена между 200 школами.

Согласно техническому заданию, все комплектующие детали персонального компьютера должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Компьютер должен иметь гарантийную пломбу. На системном блоке и на задней части монитора должна быть маркировка с названием компании-поставщика.

На компьютеры из республиканского бюджета выделяется 30 млн. сомов.