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Депутат М.Мадеминов назвал депутата Н.Никитенко "декоративным растением" в ответ на ее заявление о декоративном парламенте

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444688-ru.html

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25 августа 2017, 16:17       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс") предложил сократить процедуру вопросы-ответы. Об этом он сказал 25 августа на заседании парламента, где обсуждается формирование правительства.
С данным предложением не согласился Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт"). Он отметил, что депутаты коалиции большинства имели возможность задать вопросы на своем заседании. "Поэтому можете выйти из списка записавшихся на вопросы и предоставить нам время задать интересующие вопросы", - сказал парламентарий.
С ним согласилась вице-спикер Алтынай Омурбекова. Она отметила, что утверждение правительства - важный вопрос.
Торобай Зулпукаров (СДПК) обратился к спикеру Чыныбаю Турсунбекову: "Вы - спикер, а Тазабек Икрамович обратился с предложением. Никто из депутатов не может его комментировать, вы просто должны поставить его предложение на голосование".
В свою очередь Наталья Никитенко ("Ата Мекен") призвала коллег не быть декоративным парламентом. "За каждым из вас стоит электорат, который хочет знать, чем займется правительство. Не надо бояться задавать вопросы. Если не хотите сами, не лишайте этого оппозиции. Прекратите быть декоративным парламентом", - заявила она.
Мурадыл Мадеминов (СДПК) предложил признаться ей в том, что она сама "декоративное растение".
"Она не растение, она женщина, депутат. Ее избрал народ. Если вы имеется мужское достоинство, извинитесь", - ответил ему М.Жеенчороев.

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