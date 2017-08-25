Коррупцию не победить ловлей коррупционеров за руку, считает кандидат на пост премьера

25 августа 2017, 16:41 Комментарии

Кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков считает, что коррупцию не победить ловлей коррупционеров за руку. Об этом он сказал 25 августа на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, для борьбы необходимо создавать систему, которая не позволит гражданам и госслужащим общаться напрямую. В пример он привел необходимость получить справку или другой документ.

"Государственный портал позволит заниматься оформлением справок в электронном формате. Надо не за руку ловить, а профилактику проводить", - сказал С.Исаков.