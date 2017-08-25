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Охота и отстрел снежного барса на черном рынке стоит около 65 тысяч евро

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365362_oh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444685-ru.html

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25 августа 2017, 16:33       Комментарии

На черном рынке снежный барс считается одним из самых доходных видов животных. Об этом сообщается в материалах NABU (Союз охраны природы и биоразнообразия природы).
Эксперты отмечают, что на сегодняшний день в мире осталось лишь около 6 тысяч особей этого животного. За последние годы правительствам стран ареала обитания барса удалось сократить снижения популяции из-за ужесточения наказания за охоту на краснокнижного животного. Но несмотря на это, отмечают специалисты, барс все же на грани исчезновения.
Во-первых, снежный барс с каждым годом утрачивает жизненное пространство и находит все меньше естественной добычи. На это влияет изменение климата, истощение пастбищ и другие нарушения в природе.
Во-вторых, из-за эксклюзивности на черном рынке на них охотятся все больше. Так, по данным NABU, на черном рынке живой котенок снежного барса может стоить более 20 тысяч евро. Снежный барс считается престижным трофеем, поэтому на черном рынке России организация охоты в странах Центральной Азии с последующим убийством животного оценивается примерно в 65 тысяч евро. Сначала животных отлавливают, им вводят наркотические вещество, чтобы в конце концов привести их к дулу ружья "VIP-охотника".

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