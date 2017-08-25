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Когда закроют Кумтор и какие условия будут поставлены, рассказал Исаков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444684-ru.html

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25 августа 2017, 16:09       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. На внеочередной сессии Жогорку Кенеша кандидат в премьер-министры Сапар Исаков прокомментировал вопрос о золоторудном месторождении Кумтор.
Он рассказал, что, в соответствии с соглашением, рудник будет работать не более восьми лет - потом его закроют.
"Проводим переговоры, однако целей не достигаем... но это жизнь. Надо решать в том числе экологические вопросы. Поставим перед инвесторами требование о выплате 310 миллионов", - сказал Исаков, не уточнив, о чем идет речь - сомах или долларах.
Он добавил, что необходимо повысить социальную ответственность инвестора и увеличить рекультивационный фонд.
Кыргызстан в лице ОАО "Кыргызалтын" владеет 33 процентами акций компании Centerra Gold Inc., которая разрабатывает золоторудное месторождение Кумтор в Иссык-Кульской области. Золото на руднике стали добывать в 1996 году, а спустя год началось коммерческое производство драгметалла.
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