Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В колл-центр мэрии Бишкека за неделю поступило 280 жалоб и обращенийВ колл-центр мэрии Бишкека за неделю поступило 280 жалоб и обращенийДепутат М.Мадеминов назвал депутата Н.Никитенко "декоративным растением" в ответ на ее заявление о декоративном парламентеДепутат М.Мадеминов назвал депутата Н.Никитенко "декоративным растением" в ответ на ее заявление о декоративном парламенте

А вы уплатили налоги? Владельцев авто и жилья будут проверять

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444683-ru.html

Похожие новости

Девочка в туалете. Милиция проверяет данные женщин на учете по беременности

Уплатить налоги на авто и жилье можно и в эту субботу

Для предотвращения терактов в Кыргызстане будет проверяться автотранспорт

Кыргызстан планирует отменить визовые требования для владельцев дипломатических, служебных паспортов Бразилии

В Кыргызстане специалисты проверят воду озера Сон-Куль на наличие загрязнений

25 августа 2017, 16:19       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. После истечения срока уплаты налогов на транспорт, жилье и землю налоговики проведут рейды, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября текущего года, налог на жилые дома, квартиры и земельный налог - до 2 сентября.
ГНС предупреждает граждан, что после указанного срока организует рейды по выявлению неплательщиков. За несвоевременную уплату будет налагаться административный штраф в размере 2 000 сомов и начисляться пеня.
Налоги можно уплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовых отделениях, а также через платежные терминалы и интернет-банкинг.
Сколько вы должны уплатить за квартиру или дом, смотрите в калькуляторе Sputnik Кыргызстан>>
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум