А вы уплатили налоги? Владельцев авто и жилья будут проверять

25 августа 2017, 16:19 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. После истечения срока уплаты налогов на транспорт, жилье и землю налоговики проведут рейды, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября текущего года, налог на жилые дома, квартиры и земельный налог - до 2 сентября.

ГНС предупреждает граждан, что после указанного срока организует рейды по выявлению неплательщиков. За несвоевременную уплату будет налагаться административный штраф в размере 2 000 сомов и начисляться пеня.

Налоги можно уплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовых отделениях, а также через платежные терминалы и интернет-банкинг.

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