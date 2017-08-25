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Претендент на должность министра экономики не смог полноценно ответить на вопрос депутата о развитии регионов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/preten...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444681-ru.html

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Министр образования не знает зарплату молодого учителя. Депутат недоволен

25 августа 2017, 15:49       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался, как самый молодой претендент на должность министра экономики Артем Новиков намерен развивать села в Кыргызстане.
Новиков ответил, что предлагается развивать экономику крупных городов, чтобы села поставляли продукции.
На что депутат сказал, что они сейчас о разных вещах говорят.
"Я спросил про села, а вы говорите про города", – заявил он.
Также Бакиров спросил, почему прежнего министра экономики Арзыбека Кожошева нет в составе правительства. Претендент на должность премьер-министра Сапар Исаков ответил, что Кожошев продолжает работать с ним в одной команде.
"Но сегодня мы предлагаем Новикова, с ним работали вместе. Он тот парень, который предлагает реформы и внесет свои силы и будет работать", – сказал он.
"Вы правильно отметили, назвав его "молодым парнем"", – заключил Бакиров.

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