Претендент на должность министра экономики не смог полноценно ответить на вопрос депутата о развитии регионов

25 августа 2017, 15:49 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался, как самый молодой претендент на должность министра экономики Артем Новиков намерен развивать села в Кыргызстане.

Новиков ответил, что предлагается развивать экономику крупных городов, чтобы села поставляли продукции.

На что депутат сказал, что они сейчас о разных вещах говорят.

"Я спросил про села, а вы говорите про города", – заявил он.

Также Бакиров спросил, почему прежнего министра экономики Арзыбека Кожошева нет в составе правительства. Претендент на должность премьер-министра Сапар Исаков ответил, что Кожошев продолжает работать с ним в одной команде.

"Но сегодня мы предлагаем Новикова, с ним работали вместе. Он тот парень, который предлагает реформы и внесет свои силы и будет работать", – сказал он.

"Вы правильно отметили, назвав его "молодым парнем"", – заключил Бакиров.