Министр образования не знает базовую зарплату молодых учителей

25 августа 2017, 15:55 Комментарии
Министр образования Гульмира Кудайбердиева на внеочередном заседании парламенте, не смогла ответить, на вопрос депутата о зарплате молодых учителей.
Канат Исаев ("Кыргызстан") поинтересовался у Кудайбердиевой какая базовая заработная плата у начинающих учителей.
"Вы, министр образования, не знаете сумму?" – возмутился Исаев.
Кудайбердиева не смогла ответить и пообещала уточнить цифру.
Гульмира Кудайбердиева занимает должность министра образования около года. Ранее она была вице-премьер-министром по социальным вопросам.