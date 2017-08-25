Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сапар Исаков намерен в 10 раз поднять для Centerra Gold выплаты за экологиюСапар Исаков намерен в 10 раз поднять для Centerra Gold выплаты за экологиюИсаков: Centerra должна увеличить сумму экологических выплат с $310 тыс до $3,1 млнИсаков: Centerra должна увеличить сумму экологических выплат с $310 тыс до $3,1 млн

Министр образования не знает базовую зарплату молодых учителей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/minist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444680-ru.html

Похожие новости

Минобразования закупит компьютеров на 30 млн сомов

Минобразования объявило конкурс на закупку 1,3 тыс компьютеров для школ

Министр образования не смогла ответить, какая зарплата у молодых учителей

Министр образования не смогла сказать зарплату начинающего учителя школы

Министр образования не знает зарплату молодого учителя. Депутат недоволен

25 августа 2017, 15:55       Комментарии

Министр образования Гульмира Кудайбердиева на внеочередном заседании парламенте, не смогла ответить, на вопрос депутата о зарплате молодых учителей.
Канат Исаев ("Кыргызстан") поинтересовался у Кудайбердиевой какая базовая заработная плата у начинающих учителей.
"Вы, министр образования, не знаете сумму?" – возмутился Исаев.
Кудайбердиева не смогла ответить и пообещала уточнить цифру.
Гульмира Кудайбердиева занимает должность министра образования около года. Ранее она была вице-премьер-министром по социальным вопросам.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум