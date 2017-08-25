Министр образования не знает базовую зарплату молодых учителей

25 августа 2017, 15:55 Комментарии

Министр образования Гульмира Кудайбердиева на внеочередном заседании парламенте, не смогла ответить, на вопрос депутата о зарплате молодых учителей.

Канат Исаев ("Кыргызстан") поинтересовался у Кудайбердиевой какая базовая заработная плата у начинающих учителей.

"Вы, министр образования, не знаете сумму?" – возмутился Исаев.

Кудайбердиева не смогла ответить и пообещала уточнить цифру.

Гульмира Кудайбердиева занимает должность министра образования около года. Ранее она была вице-премьер-министром по социальным вопросам.