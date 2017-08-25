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В Таласской области муж до смерти избил жену

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-tala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444679-ru.html

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25 августа 2017, 16:04       Комментарии

В Таласском районе милицией задержан мужчина за совершение тяжкого преступления, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, преступление совершено на пастбище близ села Талды-Булак.
"22 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою супругу. От полученных многочисленных травм 33-летняя женщина скончалась. Принятыми мерами сотрудниками РОВД задержан ранее неоднократно судимый уроженец Токтогульского района гражданин К.Б. 1979 года рождения, ныне работающий пастухом у местного жителя. По полученным данным мужчина вернувшись домой пьяным, избил супругу беспричинно, при осмотре на ее теле не было живого места. Избивал он так и ранее. По данному факту следственный отдел Таласского РОВД возбудил уголовное дело", – говорится в сообщении.
В МВД пояснили, что погибшая его вторая супруга.
"Первую жену он также избивая, довел до смерти. Отсидел срок, затем его повторно осудили за избиение сожительницы. Через несколько лет, освободившись, он женился снова. Прожили вместе около четырех лет, имеются общие дети. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по факту тяжкого преступления", – отметили в пресс-службе.

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