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Налоговики проведут рейд после истечения срока уплаты налога на транспорт, жилье и землю

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/nalogo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444678-ru.html

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ГНС наказала глав 12 территориальных налоговых органов

25 августа 2017, 16:13       Комментарии

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики просит граждан поспешить с уплатой налога на транспортное средство, жилые дома, квартиры и землю (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки) до истечения сроков их уплаты.
Напомним, что налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября, налог на жилые дома, квартиры и земельный налог — до 2 сентября.
ГНС предупреждает налогоплательщиков, что после указанного срока будут организованы рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт, а также подворный обход домов и квартир по недвижимому имуществу.
При этом за несвоевременную уплату налога будет наложен административный штраф в сумме 2000 сомов и начнут начисляться пени.

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