Налоговики проведут рейд после истечения срока уплаты налога на транспорт, жилье и землю

25 августа 2017, 16:13 Комментарии

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики просит граждан поспешить с уплатой налога на транспортное средство, жилые дома, квартиры и землю (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки) до истечения сроков их уплаты.

Напомним, что налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября, налог на жилые дома, квартиры и земельный налог — до 2 сентября.

ГНС предупреждает налогоплательщиков, что после указанного срока будут организованы рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт, а также подворный обход домов и квартир по недвижимому имуществу.

При этом за несвоевременную уплату налога будет наложен административный штраф в сумме 2000 сомов и начнут начисляться пени.