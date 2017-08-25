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Исаков: Centerra должна увеличить сумму экологических выплат с $310 тыс до $3,1 млн

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-ce...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444677-ru.html

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25 августа 2017, 15:50       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Кыргызстан должен поставить требования перед канадской компанией Centerra Gold Inc об увеличении экологических выплат в 10 раз – с 310 тысяч долларов в год до 3,1 млн долларов. Об этом сказал кандидат в премьер-министры Сапар Исаков на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, Кумтору осталось работать еще примерно 7-8 лет. После этого компания должна прекратить работу по добыче золота. Перед этим нужно решить экологические вопросы.
"Думаю, мы перед компанией Centerra Gold Inc должны поставить требование. Сегодняшние экологические выплаты компании в год составляют 310 тыс долларов. Эту сумму нужно поднять в 10 раз. Кроме того, нужно поднять социальную ответственность компании", - сказал Исаков.
По его словам, также есть рекультивационный фонд, где на сегодня имеется 23 млн долларов.
"Этот фонд находится под контролем Ротшильдов. Нам надо его привести в Кыргызстан и сделать так, чтобы работал на благо экономики страны. Это будет первый шаг, мы направим все наши усилия на это", - добавил он.
Разработкой золоторудного месторождения Кумтор в Иссык-Кульской области занимается канадская компания Centerra Gold Inc, правительство Кыргызстана является крупным акционером. Вопрос Кумтора много лет является предметом споров, отдельные политики предлагали национализировать предприятие.
Последние годы кыргызское правительство и Centerra обсуждали возможность создания совместного предприятия на Кумторе.

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