Глава Samsung приговорен к пяти годам тюрьмы за дачу взяток

25 августа 2017, 16:01 Комментарии

БИШКЕК, 25.08.17. /Кабар/. Глава южнокорейской Samsung Group миллиардер Ли Чжэ Ён в пятницу был приговорен к пяти годам тюрьмы за взяточничество после полугодового судебного процесса, начавшегося после громкого скандала, который привел к отставке президента страны, пишет Рейтер.

По данным источника, Ли давал взятки, чтобы заручиться поддержкой бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, следует из постановления сеульского суда, который также признал его виновным в незаконном переводе активов за границу, растрате и даче ложных показаний.

Ли, 49-летний наследник одной из крупнейших в мире корпораций, находился под стражей с февраля после того, как ему предъявили обвинения в том, что он давал взятки Пак, чтобы получить контроль над конгломератом, владеющим Samsung Electronics - ведущим мировым производителем смартфонов и чипов.

Ли отрицает обвинения.

Один из его адвокатов сказал, что Ли собирается обжаловать постановление суда.

"Весь вердикт неприемлем", - сказал адвокат, отметив, что он уверен в том, что суд более высокой инстанции оправдает его клиента.

Центральный районный суд Сеула сообщил, что финансовая помощь организациям, связанным с близкой подругой экс-президента Чхве Сун Силь, является взяткой.

По словам прокуроров, в обмен на взносы правительство в интересах Samsung поддержало противоречивую сделку о слиянии двух его подразделений в 2015 году, что позволило Ли усилить контроль над конгломератом.

Его адвокаты пытались доказать, что сделка была заключена исходя из экономических соображений, но суд с этим не согласился.

По делу Пак, которая была вынуждена с позором уйти в отставку, также ведется судебное разбирательство, экс-президента также обвиняют в коррупции. Ожидается, что суд примет решение до конца года.