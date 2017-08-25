Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Исаков о чешской компании: я не Бог и не могу сказать, придут ли деньгиИсаков о чешской компании: я не Бог и не могу сказать, придут ли деньгиЗилалиев возьмет ответственность если сорвется проект с Liglass TradingЗилалиев возьмет ответственность если сорвется проект с Liglass Trading

Исаков депутатам: Новиков постарается вас не подвести

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365360_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444675-ru.html

Похожие новости

СДПК опасается, что при закрытом голосовании кандидатура Исакова на пост премьера может не пройти, считает эксперт

Когда закроют Кумтор и какие условия будут поставлены, рассказал Исаков

Сапар Исаков намерен в 10 раз поднять для Centerra Gold выплаты за экологию

Исаков: Centerra должна увеличить сумму экологических выплат с $310 тыс до $3,1 млн

Исаков о чешской компании: я не Бог и не могу сказать, придут ли деньги

25 августа 2017, 15:42       Комментарии

Сегодня, 25 августа, в ходе пленарного заседания парламента депутат от фракции "Онугуу-прогресс" Мирлан Бакиров спросил у кандидата в премьер-министры Сапара Исакова, почему он исключил из состава правительства и.о. министра экономики Арзыбека Кожошева.
"В работе правительства главное - опыт работы. Арзыбек Орозбекович имеет большой опыт. Почему вы его убрали из состава предлагаемого правительства?" - спросил Бакиров.
На это Исаков ответил, что его отношение к Кожошеву хорошее, однако он предложил нового министра, поскольку знает его как профессионала.
"Лично мои отношения с Арзыбеком Орозбековичем хорошие. Мы работаем в одной команде, не надо ставить точку. Я с предложением о назначении Новикова вышел потому, что мы вместе работали. Мы вместе обсуждали реформы, он знает все риски. Я считаю, что Артем Эдуардович постарается не подвести вас", - сказал Исаков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум