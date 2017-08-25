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Сапар Исаков намерен в 10 раз поднять для Centerra Gold выплаты за экологию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365359_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444674-ru.html

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25 августа 2017, 15:57       Комментарии

Кыргызстан должен повысить выплаты за экологию для Centerra Gold Inc. в 10 раз. Об этом сегодня, 25 августа, заявил кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков на заседании Жогорку Кенеша.
В ходе заседания Исаков, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что "Кумтор" отработает еще 7-8 лет, после чего месторождение закроется. "Мы вели переговоры, но пока не пришли к единому мнению, но это жизнь и разное бывает", - добавил он.
Также Исаков отметил, что на сегодняшний день нужно обратить внимание на экологические выплаты от Centerra Gold Inc. Сейчас они составляет $310 тыс. в год и их нужно поднять в 10 раз.
Помимо этого есть рекультивационный фонд, который зависит от корпорация "Ротшильд Траст Корпорейшн Лимитед". "Нам нужно привести этот фонд в Кыргызстан и нужно сделать так, чтобы он работал во благо экономики страны", - заметил он.

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