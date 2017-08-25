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Во всем мире осталось лишь 6 тысяч особей снежного барса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365356_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444673-ru.html

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25 августа 2017, 15:59       Комментарии

Сегодня, 25 августа, на международном форуме по сохранению снежного барса представители стран обитания редкого животного рассказали о том, какие меры они предпринимают по сохранению снежного барса.
Традиционно снежный барс считается диким животным-"мигрантом" и подолгу не задерживается на одном месте, поэтому сложно определить их точное количество. Они обитают в горных системах Азии - в Афганистане, Бутане, Китае, Индии, Казахстане, Монголии, Непале, Пакистане, России, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане.
Лидером по численности снежного барса считается Китай. По данным NABU (Союз охраны природы и биоразнообразия природы), в Китае могут водиться примерно 2500 особей этого животного.
По словам вице-министра окружающей среды и туризма Монголии Цэрэндоржийна Батбаяра, в республике численность снежного барса составляет примерно 1200 особей. Они замечены на 20 участках страны.
В Казахстане число животных достигает 130 особей. За последние 12 лет в республике создано 6 национальных парков, во всех горных системах расширены территории заповедников. Всего в Казахстане существует 11 охраняемых территорий для проживания животных.
В настоящее время на территории Кыргызстана насчитывается около 300 особей. На них надевают чиповые ошейники для контроля их безопасности и передвижения, а участки проживания являются охранными зонами.
Эксперты отмечают, что многие данные по численности популяции снежного барса в 12 странах обитания устарели, но в любом случае, во всем мире число животных не превышает 6 тысяч особей.

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