Исаков о чешской компании: я не Бог и не могу сказать, придут ли деньги

25 августа 2017, 15:49 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры, руководитель аппарата президента Сапар Исаков на внеочередной сессии Жогорку Кенеша прокомментировал скандал с чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO.

Прокомментировать ситуацию его попросил депутат Дастан Бекешев.

"В Кыргызстан могут приходить любые публичные компании, имеющие желание инвестировать, одна из них Liglass. Она появилась полтора года назад, в соответствии с нашим законодательством участвовала в конкурсе по малым ГЭС и предложила лучшие условия", - рассказал Исаков.

Руководитель аппарата добавил: его проинформировали, что в качестве дополнительного условия чешская компания предложила построить ВНК. Исаков сказал, что согласен с мнением комиссии, которая приняла предложение Liglass.

"Соглашение было подписано 4 августа, в течение 30 банковских дней чехи должны перечислить 37 миллионов долларов. Я не Бог и не могу сказать, придут ли деньги. Если их не перечислят, соглашение будет денонсировано. Кыргызстан ничего от этого не потеряет", - отметил Исаков.

Депутат Жанар Акаев спросил, кто понесет ответственность, если проект потерпит фиаско.

"Если результат будет отрицательным, ответственность возьмем на себя", - заверил глава аппарата президента.

К обсуждению подключился кандидат в вице-премьеры по экономическому блоку Дуйшенбек Зилалиев (ныне и. о. председателя Госкомитета промышленности энергетики и недропользования). Он сообщил, что в случае неудачи чешская компания возьмет ответственность на себя.

Нардеп Канат Исаев поинтересовался о финансовом обороте Liglass в 2015-2016 годах. Исаков сказал, что ему это неизвестно, и парламентарию ответил Зилалиев.

"Комиссия, которая проводила тендер, не выдвигала требования о предоставлении таких данных. Требовалось только подтвердить размер имеющихся средств", - сказал он.

По информации самой компании, она построила 6-7 солнечных электростанций и ГЭС в Армении и Великобритании, отметил Зилалиев.

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