Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Министр образования не знает зарплату молодого учителя. Депутат недоволенМинистр образования не знает зарплату молодого учителя. Депутат недоволенВо всем мире осталось лишь 6 тысяч особей снежного барсаВо всем мире осталось лишь 6 тысяч особей снежного барса

Авоська: цены на продукты на 25 августа

Источник:
https://ru.sputnik.kg/avoska/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444670-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан и Казахстан 27 августа сыграют в финале ЧМ по кок-бору

По Кыргызстану воздух прогреется до 32-34 градусов — прогноз погоды на 26 августа

Как и где провести выходные в столице. Афиша с 25 по 27 августа

Без дождей — погода в Бишкеке на 25 августа

Видео новости за 24 августа 2017 года

25 августа 2017, 16:01       Комментарии

На этой неделе на рынках Бишкека заметных подорожаний продуктов не наблюдается. А вот в супермаркетах немного выросли в цене огурцы, мука и яйца.
Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум