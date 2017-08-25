Депутат ЖК интересуется: кто возьмет ответственность, если компания Liglass Trading CZ не выполнит свои обязательства

25 августа 2017, 15:29 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев поинтересовался у кандидата в премьер-министры Сапара Исакова, кто возьмет ответственность, если чешская компания Liglass Trading CZ, SRO нанесет ущерб Кыргызстану. Об этом он заявил на заседании парламента, где рассматривается новый состав правительства.

"Хотел бы особо отметить, что к нам в КР могут приходить любые публичные иностранные компании которые имеют желание инвестировать в страну. Одна из них эта компания, которая появилась в КР где-то полтора года назад. Она участвовала в конкурсе по малым ГЭС. Как уже потом я узнал, компания предложила лучшие по мнению комиссии условия. Предлагая дополнительные преимущества, они предложили построить Верхненарынский ГЭС. Это было правильное решение. Соглашение вступило в силу 4 августа и в течение 30 банковских дней первые взносы компания должна перечислить. После того, как чешская компания выплатит деньги, 50% доли ГЭС передадут кыргызской стороне", – пояснил он.

Исаков отметил, что не знает, перечислит ли эти деньги чешская компания или нет, но никаких убытков у Кыргызстана при отказе не будет.

На это Акаев поинтересовался, кто будет отвечать, если компания все-таки нанесет ущерб стране.

"Недавно вышел материал, в которой говорится, что вся деятельность этой компании ложь. Кто возьмет ответственность на себя, если все-таки они обманут нас?" – поинтересовался он.

Исаков ответил, что если государству принесет вред эта компания, то правительство возьмет ответственность.

"Хотя какой вред он принесет, я не знаю", – сказал он.

Кандидат на должность вице-премьер-министра Дуйшенбек Зилалиев дополнил Исакова.

"Некоторые политики говорят, что будет многомиллиардный ущерб. Я уверяю вас, ни на тыйын ущерба не будет. То, что пишут про их деятельность это ложь. И если все таки ущерб будет нанесен, я возьму на себя всю ответственность", – добавил он.

В заключении, Акаев добавил, что надеется, что новое правительство, состоящие из молодых специалистов не станет последователями прогнившей системы.

Напомним, правительство республики и частная компания из Чехии "Liglass Trading CZ, SRO" 10 июня подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Предусматривается, что на первом этапе чешские инвесторы приступят к работам на Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций, где строительство начинала российская компания "РусГидро". Проект по двум оставшимся ГЭС каскада — Нарынской ГЭС-1 и Нарынская ГЭС-2 — будет реализовываться уже после того, как в эксплуатацию введут две первые гидростанции.

Коллегам из Праги удалось выяснить, что Liglass Trading якобы является обычной мелкой фирмой, практически не известной в Чехии. По данным СМИ, компания была открыта в 2003 году и специализировалась на реализации проектов, совершенно не имеющих отношения к гидроэнергетике. По их данным, уставной капитал организации составляет всего несколько тысяч долларов, а сама компании ранее занималась производством… стеклянных урн для крематориев! Liglass Trading также обвинили в связях с достаточно известным пражским адвокатским бюро, специализирующимся на обслуживании людей, которые зачастую подозревались в коррупции.