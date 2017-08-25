Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С.Исаков взял личную ответственность за обеспечение безопасности на дорогахС.Исаков взял личную ответственность за обеспечение безопасности на дорогахПосле создания в МВД новых служб освободились 200 сотрудников, - У.ИсраиловПосле создания в МВД новых служб освободились 200 сотрудников, - У.Исраилов

Исаков готов взять ответственность, если строительство ГЭС чешской компанией нанесет вред стране

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444668-ru.html

Похожие новости

СДПК опасается, что при закрытом голосовании кандидатура Исакова на пост премьера может не пройти, считает эксперт

Когда закроют Кумтор и какие условия будут поставлены, рассказал Исаков

Сапар Исаков намерен в 10 раз поднять для Centerra Gold выплаты за экологию

Исаков: Centerra должна увеличить сумму экологических выплат с $310 тыс до $3,1 млн

Претендент на должность министра экономики не смог полноценно ответить на вопрос депутата о развитии регионов

25 августа 2017, 15:15       Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Мехриниса Сулайманова Кабар/. Если компания "Liglass Traiding" не оплатит 37 млн долларов США в течение 30 дней после 4 августа, соглашение с этой компанией будет считаться денонсированным. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил кандидат в премьер-министры КР Сапар Исаков.
По его словам, чешская компания пришла на рынок Кыргызстана 1,5 года назад и участвовала в конкурсах по строительству малых ГЭС. В конкурсе для преимущества они предложили построить Верхне-Нарынский каскад ГЭС.
"Я согласен с мнением комиссии, наверное, это правильное решение. Соглашение официально вступило в силу 4 августа. Согласно ему, в течение 30 дней компания должна перечислить Кыргызстану 37 млн долларов. Сейчас 50% доли ВНК ГЭС принадлежат "РусГидро". После того, как средства будут перечислены, то эти 50% перейдут снова Кыргызстану", - пояснил он.
"Я не бог, не могу сказать, придут эти деньги или нет. В случае если в течение 30 дней средства не будут перечислены, то соглашение будет автоматически денонсировано. Кыргызстан ничего не теряет. Если же это принесет вред стране, то мы возьмем на себя ответственность", - сказал он.
Напомним, что 10 июля 2017 года Кыргызстан подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ SRO, согласно которому последние должны построить и ввести в эксплуатацию Акбулунскую и Нарынскую гидроэлектростанции Верхне-Нарынского каскада, а также 10 малых ГЭС.
Ранее реализацией проекта занималась российская компания "РусГидро", однако из-за кризиса, разразившегося в 2014 году, проект был заморожен. В 2016 году Кыргызстан денонсировал соглашение с российской стороной.
Согласно условиям соглашения с чешской компанией, Liglass Trading CZ SRO должна инвестировать 37 млн долларов в уставной капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции". Именно такая сумма необходима для начала передачи 50% акций доли "РусГидро" новым инвесторам.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум