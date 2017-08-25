Исаков готов взять ответственность, если строительство ГЭС чешской компанией нанесет вред стране

25 августа 2017, 15:15 Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Мехриниса Сулайманова Кабар/. Если компания "Liglass Traiding" не оплатит 37 млн долларов США в течение 30 дней после 4 августа, соглашение с этой компанией будет считаться денонсированным. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил кандидат в премьер-министры КР Сапар Исаков.

По его словам, чешская компания пришла на рынок Кыргызстана 1,5 года назад и участвовала в конкурсах по строительству малых ГЭС. В конкурсе для преимущества они предложили построить Верхне-Нарынский каскад ГЭС.

"Я согласен с мнением комиссии, наверное, это правильное решение. Соглашение официально вступило в силу 4 августа. Согласно ему, в течение 30 дней компания должна перечислить Кыргызстану 37 млн долларов. Сейчас 50% доли ВНК ГЭС принадлежат "РусГидро". После того, как средства будут перечислены, то эти 50% перейдут снова Кыргызстану", - пояснил он.

"Я не бог, не могу сказать, придут эти деньги или нет. В случае если в течение 30 дней средства не будут перечислены, то соглашение будет автоматически денонсировано. Кыргызстан ничего не теряет. Если же это принесет вред стране, то мы возьмем на себя ответственность", - сказал он.

Напомним, что 10 июля 2017 года Кыргызстан подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ SRO, согласно которому последние должны построить и ввести в эксплуатацию Акбулунскую и Нарынскую гидроэлектростанции Верхне-Нарынского каскада, а также 10 малых ГЭС.

Ранее реализацией проекта занималась российская компания "РусГидро", однако из-за кризиса, разразившегося в 2014 году, проект был заморожен. В 2016 году Кыргызстан денонсировал соглашение с российской стороной.

Согласно условиям соглашения с чешской компанией, Liglass Trading CZ SRO должна инвестировать 37 млн долларов в уставной капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции". Именно такая сумма необходима для начала передачи 50% акций доли "РусГидро" новым инвесторам.