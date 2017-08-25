После создания в МВД новых служб освободились 200 сотрудников, - У.Исраилов

25 августа 2017, 15:14 Комментарии

После создания в Министерстве внутренних дел шести служб освободились 200 сотрудников. Об этом 25 августа на заседании Жогорку Кенеша сообщил и.о. главы ведомства Улан Исраилов.

Депутат Жанар Акаев спросил, как правительство будет бороться с криминалом. "Криминал бежит и занимается своими делами в других странах", - отметил он.

"Борьба с криминалом - наша основная цель. Несмотря на решения судов, мы не прекратим свою борьбу", - ответил кандидат на пост министра.

Он также добавил, что для сотрудников строятся дома, созданы 6 служб.

"После их образования оптимизированы 200 сотрудников, они будут направлены в те сферы, где их недостаточно, в том числе в Инспекцию по делам несовершеннолетних", - сказал У.Исраилов.