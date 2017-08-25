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После создания в МВД новых служб освободились 200 сотрудников, - У.Исраилов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444667-ru.html

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25 августа 2017, 15:14       Комментарии

После создания в Министерстве внутренних дел шести служб освободились 200 сотрудников. Об этом 25 августа на заседании Жогорку Кенеша сообщил и.о. главы ведомства Улан Исраилов.
Депутат Жанар Акаев спросил, как правительство будет бороться с криминалом. "Криминал бежит и занимается своими делами в других странах", - отметил он.
"Борьба с криминалом - наша основная цель. Несмотря на решения судов, мы не прекратим свою борьбу", - ответил кандидат на пост министра.
Он также добавил, что для сотрудников строятся дома, созданы 6 служб.
"После их образования оптимизированы 200 сотрудников, они будут направлены в те сферы, где их недостаточно, в том числе в Инспекцию по делам несовершеннолетних", - сказал У.Исраилов.

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