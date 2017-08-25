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Новым директором Союза местного самоуправления избран Омурбек Алманбетов (резюме)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444665-ru.html

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25 августа 2017, 15:20       Комментарии

Новым директором Союза местного самоуправления избран Омурбек Алманбетов. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. По ее данным, на эту должность О.Алманбетова избрали 25 августа члены правления Союза местного самоуправления КР.
Ранее он работал советником директора ГАМСУМО.
Союз местного самоуправления КР - добровольное объединение юридических лиц, созданное органами местного самоуправления КР в лице их представительных и/или исполнительных органов для совершенствования и развития местного самоуправления в республике.
Союз МСУ объединяет все городские и сельские муниципалитеты Кыргызстана.
Резюме
Алманбетов Омурбек Бадыевич
Место рождения: с. Мырза-Аке, Узгенский район, Ошская область.
Дата рождения: 04.08.1953 г.
Образование: Высшее. Окончил в 1980 году Кыргызский государственный университет по специальности "Экономист".
Опыт работы:
03.2013-2017 - Советник директора Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве КР.
2011-2012 - Менеджер проекта "Улучшение информированности предпринимателей" Международная ресурсная группа (IRG), Программа переходных инициатив ЮСАИД.
2009-2010 - Менеджер проекта "Усиление потенциала местных сообществ". Институт "Открытое общество"
2006-2010 - Менеджер проектов ОБСЕ "Поддержка экономических функций местных органов власти", "Улучшение инвестиционного климата"
2006-2008 - Консультант проекта ТАСИС, Евросоюз, "Усиление реализации КОР в КР" и проекта АБР "Развитие системы мониторинга и оценки на областном уровне"
07.2005-10.2005 - Инспектор Секретариата полномочного представителя президента КР в южном регионе КР
09.1999-04.2005 - Заместитель губернатора Ошской области
06.1999-09.1999 - Заведующий отделом Аппарата премьер-министра КР
1997-1999 - Начальник отдела экономического развития, финансов и поддержки предпринимательства Государственной администрации Ошской области
1996-1997 - Главный специалист, начальник отдела Ошского областного Фонда госимущества
1994-1996 - Директор по экономическим вопросам Бизнес-центра "Ош тышкы иш"
1991-1994 - Главный специалист, заместитель председателя Ошского областного комитета по внешним экономическим связям и иностранным инвестициям
1987-1991 - Инструктор, заместитель управляющего делами Ошского областного комитета Компартии Киргизии
1986-1987 - Инструктор Узгенского райкома Компартии Киргизии
1984-1986 - Начальник экономического отдела завода ЖБИ совхоза "Узген" Узгенского района Ошской области
1980-1984 - Заместитель председателя профкома совхоза "Узген" Узгенского района Ошской области
Классный чин: Государственный советник Государственной службы 3 класса
Награды:
- Отличник здравоохранения КР,
- Отличник физической культуры и спорта КР,
- Отличник местного самоуправления КР,
- Почетная грамота ЦК Профсоюза КР,
- памятная медаль "Ош 3000",
- памятный знак "Кыргызской Республике 10 лет",
- именные наручные часы правительства КР
- почетный гражданин Кара-Кульджинского района.
Знание языков: кыргызский - родной, русский - свободно, узбекский - хорошо.
Семейное положение: женат

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