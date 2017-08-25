С женщины, пожелавшей работать учителем в школе, требовали взятку

25 августа 2017, 15:20 Комментарии

По данным ГСБЭП, в одном из учебных заведений южной столицы директор школы-гимназии требовала от женщины взятку, чтобы взять ее на должность учителя.

Как отметили в ведомстве, 3 июля 2017 года в Управление финполиции Оша обратилась гражданка У.Э. с просьбой принять меры в отношении директора школы-гимназии гражданки Ш.Ф., которая вымогает 10 тысяч сомов за то, чтобы принять заявительницу на работу учителем.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 225 ч.1 ("Незаконное получение вознаграждения служащим"), 166 ч.2 п.3 "Мошенничество в значительном размере") УК КР.

"Директор школы-гимназии была задержана с поличным при получении взятки в размере 10 тысяч сомов. Задержание происходило 23 августа. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Если учесть, что в стране не хватает учителей и на работу их принимают через взятки, то данный случай можно отнести к разряду парадоксальных.