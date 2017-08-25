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Опрос "ВБ": Бишкекчане верят в новое правительство

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365352_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444663-ru.html

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Профильный комитет одобрил кандидатуру Сапара Исакова и состав правительства

25 августа 2017, 15:28       Комментарии

Сегодня, 25 августа, депутаты парламента обсуждают кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра и новый состав правительства.
Исаков уже успел представить свою программу развития , а также представил новых вице-премьеров и министров.
Но какие надежды у простых жителей в связи с грядущими переменами? С таким вопросом "ВБ" обратился к горожанам.
Большая часть опрошенных ожидает активного развития и улучшения экономической ситуации в стране. Люди устали от частых рокировок и считают, что нужно дать шанс управленцам. Респонденты посчитали, что как только тот или иной чиновник начинает понимать всю кухню, его снимают и начинается всё сначала.
Также респонденты высказались за молодых специалистов, старые лица многим надоели. Но новичкам также не стоит и забывать об ошибках предшественников, посчитали опрошенные.

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