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Судья не отпустил брата Садыра Жапарова попрощаться с отцом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365358_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444662-ru.html

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Садыр Жапаров отстранен от участия в выборах президента Кыргызстана

25 августа 2017, 15:30       Комментарии

Сегодня, 25 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
В ходе процесса адвокат Шарабидин Токтосунов заявил ходатайство о том, чтобы подсудимых Улана Юсупова, брата Жапарова Сабыра и его сына Рустама временно отпустили под домашний арест.
Он объяснил это тем, что отец Сабыра и дед Рустама, а также родственник Юсупова сильно болеет.
"Он не может толком дышать, но  ждет своих детей. Пусть они увидят отца в последний раз. В ходе судебных разбирательств никто против не дал показаний. Их избили и судят. Положение тяжелое просто. Они увидят и вернутся", - сказал Токтосунов.
Кроме того, адвокат подсудимых просил отпустить Шамшидин уулу, у которого также болеет отец.
Выйдя из совещательной комнаты, судья Марат Сыдыков не удовлетворил ходатайство.

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