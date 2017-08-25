Зилалиев возьмет ответственность если сорвется проект с Liglass Trading

25 августа 2017, 15:35 Комментарии

Кандидат на пост вице-премьер-министра Дуйшенбек Зилалиев возьмет ответственность на себя, если не удастся реализовать проект намеченный с чешской компанией Liglass Trading CZ. Об этом он заявил сегодня, 25 августа, на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, Liglass Trading CZ будет строить Верхне-Нарынский каскад и малые ГЭС в Кыргызстане. Соглашения подписано между правительством КР и и чешской компанией.

В ходе заседания депутат Жанар Акаев отметил, что в интернете много информации, о том, что у компании не самая лучшая репутация. Он спросил, кто возьмет на себя ответственность в случае срыва сделки.

На что пока еще и.о. главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев ответил, что это многомиллиардный проект и чешская компания уже заплатила гарантийный взнос в размере более $1 млн.

"Этот проект не нанес ущерб ни на один тыйын государственному бюджету. Чешская компания уже заплатила взнос в 1 млн, и даже о документах говорят, что они поддельные. Но это не так. Если что, я готов взять на себя ответственность", - заявил он.

Ранее депутат Дастан Бекешев интересовался, не будет ли потом стыдно за этот проект. На что Сапар Исаков отметил, что если в течение 30 рабочих дней чешская компания не внесет деньги, то соглашение денонсируют. "От этого Кыргызстан ничего не теряет", - добавил он.

Отметим, Сапар Исаков представляет парламенту новый состав кабмина, а также свою программу.

Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.