Доллар США: 68.5500 (-0.0457) 
Евро: 80.8033 (-0.0676) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.54 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Судья не отпустил брата Садыра Жапарова попрощаться с отцомСудья не отпустил брата Садыра Жапарова попрощаться с отцом

Зилалиев возьмет ответственность если сорвется проект с Liglass Trading

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365351_zi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444661-ru.html

Похожие новости

Автором проекта "Таза коом" является прогрессивная команда из 5-6 человек – Сапар Исаков

Атамбаев призвал разработать комплексный проект по сохранению барса

Атамбаев призвал лидеров стран ареала обитания снежного барса к созданию мультистранового проекта

Проект "Безопасный город" будет полностью реализован в течение трех лет —Исаков

Кандидат на пост премьера надеется, что правительство реализует проект "Умные города" в течение 3 лет

25 августа 2017, 15:35       Комментарии

Кандидат на пост вице-премьер-министра Дуйшенбек Зилалиев возьмет ответственность на себя, если не удастся реализовать проект намеченный с чешской компанией Liglass Trading CZ. Об этом он заявил сегодня, 25 августа, на заседании Жогорку Кенеша.
Отметим, Liglass Trading CZ будет строить Верхне-Нарынский каскад и малые ГЭС в Кыргызстане. Соглашения подписано между правительством КР и и чешской компанией.
В ходе заседания депутат Жанар Акаев отметил, что в интернете много информации, о том, что у компании не самая лучшая репутация. Он спросил, кто возьмет на себя ответственность в случае срыва сделки.
На что пока еще и.о. главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев ответил, что это многомиллиардный проект и чешская компания уже заплатила гарантийный взнос в размере более $1 млн.
"Этот проект не нанес ущерб ни на один тыйын государственному бюджету. Чешская компания уже заплатила взнос в 1 млн, и даже о документах говорят, что они поддельные. Но это не так. Если что, я готов взять на себя ответственность", - заявил он.
Ранее депутат Дастан Бекешев интересовался, не будет ли потом стыдно за этот проект. На что Сапар Исаков отметил, что если в течение 30 рабочих дней чешская компания не внесет деньги, то соглашение денонсируют. "От этого Кыргызстан ничего не теряет", - добавил он.
Отметим, Сапар Исаков представляет парламенту новый состав кабмина, а также свою программу.
Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум