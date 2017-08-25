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Самая красивая женщина Индии привезла в Бишкек петицию о спасении барсов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444660-ru.html

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По призыву кинозвезды Ди Каприо миллионы людей подписали петицию по сохранению популяции барсов

25 августа 2017, 15:24       Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Онлайн-петицию о спасении снежных барсов подписали жители 50 стран, сообщила посол доброй воли Фонда сохранения дикой природы Индии, звезда Болливуда Дия Мирза.
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Онлайн-петицию о спасении снежных барсов подписали жители 50 стран, сообщила посол доброй воли Фонда сохранения дикой природы Индии, звезда Болливуда Дия Мирза Актрисе и обладательнице титула "Мисс Индия - 2000" выпало почетное право передать петицию на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем. Она выразила благодарность всем, кто не остался равнодушным к проблеме вымирания ирбисов.
"Это мероприятие очень важно, на площадке международного форума мы должны прийти к консенсусу по вопросам решения проблемы вымирания редких животных. Мы заручились огромной поддержкой во всем мире - петицию о спасении снежного барса подписали жители 50 стран. Мы должны понимать ответственность, которая возложена на наши плечи", - сказала Дия Мирза.
Звезда Болливуда поблагодарила Леонардо Ди Каприо, который призвал общественность подписать эту петицию.
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