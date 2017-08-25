Самая красивая женщина Индии привезла в Бишкек петицию о спасении барсов

25 августа 2017, 15:24 Комментарии

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Онлайн-петицию о спасении снежных барсов подписали жители 50 стран, сообщила посол доброй воли Фонда сохранения дикой природы Индии, звезда Болливуда Дия Мирза.

© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Онлайн-петицию о спасении снежных барсов подписали жители 50 стран, сообщила посол доброй воли Фонда сохранения дикой природы Индии, звезда Болливуда Дия Мирза Актрисе и обладательнице титула "Мисс Индия - 2000" выпало почетное право передать петицию на Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем. Она выразила благодарность всем, кто не остался равнодушным к проблеме вымирания ирбисов.

"Это мероприятие очень важно, на площадке международного форума мы должны прийти к консенсусу по вопросам решения проблемы вымирания редких животных. Мы заручились огромной поддержкой во всем мире - петицию о спасении снежного барса подписали жители 50 стран. Мы должны понимать ответственность, которая возложена на наши плечи", - сказала Дия Мирза.

Звезда Болливуда поблагодарила Леонардо Ди Каприо, который призвал общественность подписать эту петицию.

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