25 августа 2017, 14:49 Комментарии

Директор школы в Оше требовала у учителя взятку за прием на работу, сообщает пресс-служба финпола.

3 июля в управление ГСБЭП по городу Ош обратилась гражданка У.Э. с просьбой принять меры в отношении директора школы-гимназии Ш.Ф., которая вымогает 10 тыс. сомов за прием на работу в качестве учителя указанной школы.

"По данному факту 4 июля возбуждено уголовное дело. 23 августа в ходе оперативно-следственных мероприятий при получении вознаграждения в сумме 10 тыс. сомов с поличным задержана директор школы-гимназии Ш.Ф. В настоящее время проводится расследование", – говорится в сообщении.