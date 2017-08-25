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Директор школы в Оше требовала у учителя взятку за прием на работу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/direkt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444658-ru.html

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25 августа 2017, 14:49       Комментарии

Директор школы в Оше требовала у учителя взятку за прием на работу, сообщает пресс-служба финпола.
3 июля в управление ГСБЭП по городу Ош обратилась гражданка У.Э. с просьбой принять меры в отношении директора школы-гимназии Ш.Ф., которая вымогает 10 тыс. сомов за прием на работу в качестве учителя указанной школы.
"По данному факту 4 июля возбуждено уголовное дело. 23 августа в ходе оперативно-следственных мероприятий при получении вознаграждения в сумме 10 тыс. сомов с поличным задержана директор школы-гимназии Ш.Ф. В настоящее время проводится расследование", – говорится в сообщении.

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