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Представители масс-медиа пяти стран обсудили современную информационную реальность

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/predst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444657-ru.html

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25 августа 2017, 15:17       Комментарии

В Бишкеке состоялся международный центрально-азиатский медиафорум: "Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций". Мероприятие собрало на одной площадке представителей масс-медиа пяти стран: Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Ключевой темой обсуждения стала современная информационная реальность, получившая название "постправда" и характеризуемая недостатком объективности, множеством различных интерпретаций одного факта, а подчас и вовсе откровенной ложью.
"Я против этого явления хотя бы потому, что мы сейчас наблюдаем множество ее разрушительных последствий. Например, государственный переворот на Украине целиком строился на массированной и некритически воспринимаемой журналистской лжи. Украинцы, как и русские, готовы терпеть любые лишения, пока считают, что это ради блага Родины. И именно журналисты сумели внушить значительной части граждан Украины, будто отделение страны от России – это благо. Да и сейчас масс-медиа там играют важную роль в массированном заболачивании мозгов граждан. Одного этого примера достаточно, чтобы оценить постправду не просто как ложь, а как ложь токсичную", – подчеркнул в своем выступлении российский публицист и телеведущий, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.
Во время форума также обсуждался вопрос о перспективах формирования общего информационного пространства в рамках ЕАЭС. Эксперты отметили, что его создание стало бы одним из основных факторов углубления Евразийской интеграции, подчеркнув ключевую роль масс-медиа в этом процессе.
" Масс-медиа – это сфера управления социумом. Именно СМИ формируют отношение общества к тем или иным событиям и процессам. Поэтому важно понимать глобальные цели СМИ, которые отнюдь не заключается в том, чтобы информировать аудиторию", – считает российский публицист, эксперт комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов.
Однако, эксперты убеждены, что говорить о формировании единого информационного поля на пространстве ЕАЭС на данном этапе не приходится.
"Учитывая, что информационное сопровождение Евразийской интеграции практически отсутствует даже в информационных полях России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении, на данном этапе, наверное, правильнее поднимать вопрос вообще о присутствии интеграционной тематики в масс-медиа отдельных стран", – отметил исполнительный директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства (Россия) Сергей Рекеда.
Причин того, что СМИ не проявляют интереса к теме Евразийской интеграции, по мнению эксперта, несколько. Одна из них в том, что заинтересованности в массовом продвижении данной тематики нет ни на уровне высших органов ЕАЭС, ни на национальных уровнях.
"Отсутствует системный подход,  нет ни четко обозначенных целей и задач, ни четкой стратегии. Нет даже единого центра, где сосредотачивалась бы официальная, четкая и главное своевременная информация, которую журналисты могли бы брать за основу, с тем, чтобы обрабатывать, интерпретировать и продвигать через свои информационные ресурсы", – добавил эксперт.
Продолжая тему, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир", политолог Игорь Шестаков обратил внимание участников дискуссии на необходимость менять тренды в освещении Евразийских процессов, которые сегодня включают лишь официальное информирование общества о переговорах на межгосударственном уровне или о принятии каких-то законопроектов. По мнению эксперта, сообщения, написанные "казенным" языком не интересны большей части аудитории, в отличие от жанра журналистских расследований, которые могли бы дать объективное и понятное жителям стран ЕАЭС представление о деятельности объединения, его целях и задачах.
"К примеру, это могли бы быть репортажи-расследования на тему поставок продукции из Кыргызстана в Казахстан и Россию. Наверняка такие материалы имели бы широкий общественный резонанс и способствовали продвижению Евразийских бизнес проектов. При этом, журналисты из Кыргызстана, например, могли бы привлекать к подготовке своих материалов коллег из других стран Евразийского союза, и наоборот помогать им в их работе. Таким образом, тесное взаимодействие журналистов позволило бы создавать медиа сообщества, которые и стали бы ключевым элементом формирования общего медийного пространства, что очень актуально в условиях продолжающейся информационной войны против Евразийской интеграции со стороны ее оппонентов, которые активно работают в социальных сетях и в масс-медиа", – считает Игорь Шестаков.
Организатором медиафорума выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" совместно с политологическим центром "Север-Юг" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Партнер мероприятия – Клуб региональных экспертов Кыргызстана "Пикир".

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