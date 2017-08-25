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Коллаборация стран ареала обитания снежного барса – гарант сохранности их популяции – эксперт

Источник:
http://kabar.kg/news/kollabora...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444656-ru.html

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Барсы сделают страны обитания туристическим раем — эксперт из ООН

25 августа 2017, 14:49       Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Эксперты по защите окружающей среды оценивают совместную работу 12 стран ареала обитания снежного барса как гарант сохранности их популяции.
"Руководителям 12 государств, где обитают снежные барсы, предстоит проделать большую работу и стоит отметить, что не так-то просто будет прийти к единому мнению. Но то, что они уже сегодня бьют тревогу по сохранению популяции редких животных, это уже большой шаг к решению данной проблемы. Я вижу, что все государства в этом очень заинтересованы, и я верю, что их сотрудничество в скором времени даст хорошие результаты", - прокомментировал координатор проектов по сохранности природы, эксперт из Европы Оливер Аврамоски.
Напомним, что 23 октября 2013 года в Бишкеке проходил форум по сохранению снежного барса под руководством президента КР Алмазбека Атамбаева. При активной поддержке всех 12 стран ареала снежного барса, а также международного сообщества в сфере охраны окружающей среды единогласно была принята Бишкекская декларация по защите снежного барса и одобрена комплексная Глобальная программа по защите снежного барса и его экосистем (GSLEP), которая заложила прочный фундамент взаимопонимания проблемы и принципы для развития высокогорных ландшафтов и защиты снежного барса.
2017 год является серединой установленного периода реализации программы GSLEP и продолжая реализовывать главную идею сохранения снежного барса в целях укрепления политической воли на высшем уровне и оказания финансовой поддержки программе GSLEP, а также для привлечения зеленых инвестиций в горные районы, Кыргызская Республика в 2017 году созвала Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем.

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