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После истечения срока уплаты налога на транспорт и жилье налоговики проведут рейды —ГНС

Источник:
http://kabar.kg/news/posle-ist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444655-ru.html

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25 августа 2017, 15:04       Комментарии

Бишкек, 25.08.17. /Кабар/. После истечения срока уплаты налога на транспорт и жилье налоговики проведут рейды, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) КР.
В связи, с чем ГНС просит граждан поспешить с уплатой налога на транспортное средство, жилые дома, квартиры и землю (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки) до истечения сроков их уплаты.
Напомним, что налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября текущего года, налог на жилые дома, квартиры и земельный налог - до 2 сентября.
ГНС предупреждает налогоплательщиков, что после указанного срока будут организованы рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт, а также подворный обход домов и квартир по недвижимому имуществу.
При этом за несвоевременную уплату налога будет наложен административный штраф в сумме 2000 сомов и начнут начисляться пени.
Во избежание административной и финансовой ответственности Налоговая служба призывает всех владельцев транспортного средства, жилого имущества и земельного надела своевременно и в полной мере уплатить причитающиеся суммы налогов.
Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные терминалы и Интернет-Банкинг.
Граждане, не успевшие сдать информационные расчеты, оплатить вышеуказанные налоги, смогут это сделать завтра – субботу, 26 августа. В этот выходной день ГНС организовала дежурство сотрудников территориальных налоговых органов, которые будут работать с 9 часов утра до 17 часов вечера.
Более подробную информацию можно получить по телефону 194.

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