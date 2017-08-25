Директор школы в Оше вымогала 10 тыс сомов за прием на работу

25 августа 2017, 15:08 Комментарии

Бишкек, 25.08.17 /Кабар/. Директор школы-гимназии в городе Оше подозревается в вымогательстве 10 тысяч сом за прием на работу в качестве учителя. Об этом сообщили в Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась гражданка У.Э.

23 августа в ходе оперативных мероприятий при получении 10 тысяч сомов с поличным задержана директор школы-гимназии Ш.Ф.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное получение вознаграждения служащим", "Мошенничество в значительном размере".