По Кыргызстану воздух прогреется до 32-34 градусов — прогноз погоды на 26 августа

25 августа 2017, 14:41 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 26 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. По остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +27...+32
Таласская область
ночью: +6...+11
днем: +27...+32
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +17...+22
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +29...+31.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 24 августа составила 21 градус, 25 августа утром была 19,7 градуса.