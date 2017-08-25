По Кыргызстану воздух прогреется до 32-34 градусов — прогноз погоды на 26 августа

25 августа 2017, 14:41 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 26 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. По остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +10...+15

днем: +27...+32

Таласская область

ночью: +6...+11

днем: +27...+32

Баткенская область

ночью: +12...+17

днем: +29...+34

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +12...+17

днем: +29...+34

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +17...+22

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +29...+31.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 24 августа составила 21 градус, 25 августа утром была 19,7 градуса.