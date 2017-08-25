С.Исаков назвал три цели, которые ставит перед собой его правительство

25 августа 2017, 14:48 Комментарии

Кандидат на пост премьер-министра Сапар Исаков назвал три цели, к которым будет стремиться его правительство в случае утверждения.

Как сказал он 25 августа на заседании Жогорку Кенеша, его команда будет стремиться к развитию экономики, решению проблем в социальной сфере и безопасности граждан.

"Для их достижения мы будем исполнять 40 шагов, в том числе реализовать проект "Таза коом" - локомотива, который позволит достичь желаемого. Данная программа - требование времени", - отметил претендент.

По его словам, правительство будет работать над реализацией цифрового правительства, цифровой подписи, все должны уметь пользоваться Интернетом, должны учить иностранные языки, будут открыты культурные учреждения.

Он также отметил важность решения вопросов пенсий.

С.Исаков добавил, что Баткенская область в 9 раз отстает в развитии, поэтому необходимо развивать регионы.